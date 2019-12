Asus TAICHI31-CX003H

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Laptop met twee schermen. Touchscreen aan de buitenkant, standaard scherm aan de binnenkant. Dichtgeklapt is het een zware (1,6 kg) tablet, opengeklapt een laptop. Schermen kunnen ook samen gebruikt worden als was het een tweede scherm. Schakelen kan via een speciale blauwe knop op het keyboard. De schermen zijn van uitstekende IPS-kwaliteit met goede kijkhoek en kleurweergave. Het is verwarrend dat het ene scherm wel en het andere scherm geen aanraakscherm is. De resolutie is uitstekend: Full HD en ook de overige specificaties zijn prima: Core i5, snelle 256 GB SSD, goede ingebouwde WiFi.Netwerkaansluiting via meegeleverde USB-kabel. VGA via speciale verloopkabel. Sleeve meegeleverd.