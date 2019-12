Asus TP300LA-DW123H

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Een laptop met een draaibaar scherm. Daarmee kunt u hem als zware, dikke tablet gebruiken of presentaties geven. Het scherm is niet te vergelijken met een tablet en biedt een veel slechtere beeldkwaliteit. Wel is het een aanraakscherm. De Core i3 en de standaard harde schijf maken het niet een erg vlotte computer. Opvallend: een vaste netwerkaansluiting ontbreekt.