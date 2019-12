Asus Transformer Book Flip TP200SA-FV0110TS

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Relatief betaalbare hybride laptop waarvan het scherm 360 graden naar achteren geklapt kan worden, zodat het apparaat ook als tablet te gebruiken is. Apparaat is voorzien van een fraai 12 inch IPS beeldscherm. Minpunten zijn het beperkte werkgeheugen van 2GB en opslag van 32GB, beide niet uitbreidbaar. Daarnaast is de Intel Celeron processor geen hardloper, waardoor de prestaties van het apparaat beperkt zijn. Deze laptop heeft 0,7 aftrekpunten gekregen vanwege:weinig vrije opslagruimte,