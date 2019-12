Asus Transformer Book Flip TP300LA-DW007H

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Laptop met een scherm dat je compleet kunt omklappen. Zo kunt u hem ook als een zware tablet gebruiken of bijvoorbeeld een presentatie geven zonder dat het keyboard in de weg zit. Het gewicht is relatief laag en de combinatie van een Core i5-processor en 6 GB biedt een prima combinatie voor redelijk goede prestaties. Spelbreker is de harde schijf, dat is een standaard schijf en niet een snelle SSHD zoals we in steeds meer laptops tegenkomen. De werktijd op de accu is uitzonderlijk goed: 9 uur als je het rustig aan doet. Het scherm is minder mooi dan dat van een echte tablet.