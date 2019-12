Asus Transformer Book Flip TP410UA-EC251T

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Transformer Book Flip TP410UA-EC251T hebben we op 21 februari 2018 gekocht bij Bol.com. Hij was toen ook verkrijgbaar bij o.a. MediaMarkt, 4Launch en Informatique. Deze laptop heeft een omklapscherm en een vlotte i3-processor aan boord. Het is geen racemonster, maar vaak snel genoeg. Het gewicht is slechts 1,5 kilo en dat maakt hem makkelijk transporteerbaar. De ssd is maar 128 GB groot en dat is weinig. Wel zorgt dat ervoor dat hij snel opstart. De accuwerktijd is zo'n acht uur. Het scherm presteert redelijk.