Asus Transformer Book Flip TP500LA-CJ038H

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Forse laptop met een omklapbaar scherm zodat je hem als enorme tablet kunt gebruiken. Als tablet is hij niet alleen groot, maar ook zwaar: 2,29 kilo. Maar toch kan dit een handig apparaat zijn, want je kunt hem dankzij het slimme schanier ook als een tentje op tafel zetten: voor presentaties en foto's kijken of video kijken. De machine is voorzien van vlotte hardware waaronder een grote harde schijf. Nadeel is alleen wel de lage kwaliteit van het scherm en de matige WiFi.