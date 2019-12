Asus Transformer Book Flip TP500LN-DN064H

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Een laptop met een kantelbaar scherm. U kunt hem dus als een 'tent' of als tablet gebruiken. Wel een zware tablet want hij weegt 2,25 kilo. Opvallend is het tegenvallende scherm: dat is weliswaar Full HD en biedt dus meer pixels dan gemiddeld bij dit soort schermen maar kijkhoek en kleuren vallen tegen. De Core i7-processor is een dual-core exemplaar waardoor hij wat sneller is dan Core i5-processor maar heel veel ook niet. De Nvidia GeForce 840M processor maakt hem geschikter om als je niet te veeleisend bent te gamen, de 1TB harde schijf is voorzien van een SSD-versnelling waardoor deze extra vlot is.