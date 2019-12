Asus Transformer Book T100CHI-FG003B

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Mooie 2 in 1 (laptop die ook bruikbaar is als tablet) voorzien van een Atom-processor en 64 GB opslag. Dat is niet veel, maar voldoende om een paar documenten mee te nemen. Het werkgeheugen is niet zo groot: 2 GB en dat is te merken bij het gebruik bij zwaardere programma's of als je meerdere websites hebt geopend. De afwerking van dit model is zeer hoogwaardig en voelt zeer luxe aan. Minpunt is het ontbreken van een volwaardige USB-aansluiting. Deze laptop heeft 0,5 aftrekpunten gekregen vanwege:weinig vrije opslagruimte,