Asus Transformer Book T100TA-DK002H

Dit is een hybride met Windows 8.1. Een compacte tablet (575 gram) die in het meegeleverde keyboard geplaatst kan worden. Te gebruiken als laptop of als netbook maar vlotter en met een mooier scherm. Laptop en tablet samen wegen 1,15 kilo. De tablet heeft een nieuwe Atom processor met vier rekenenkernen. Dat maakt hem niet extreem snel, maar wel veel sneller dan we van deze chips gewend waren, waardoor hij zich kan meten met een instaplaptop, maar de prestaties voelen sneller aan dankzij het flasgeheugen (eMMC) ipv de traditionele harde schijf. De opslag is maar 32 GB, waarvan de helft maar bruikbaar is. Schaf daarom een MicroSD-geheugenuitbreiding voor een grotere opslag. Het werkgeheugen is met 2 GB niet erg groot. Pluspunt is de zeer goede werktijd op de accu: 11 uur als je het rustig aan doet. De USB 2.0 aansluiting op de tablet is alleen bruikbaar om bijvoorbeeld een geheugenstick aan te sluiten met een optioneel verloopkabeltje. Inclusief Office 2013 (Word, Excel, PowerPoint, O