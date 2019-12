Asus Transformer Book T100TA-DK048H

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Tablet en laptop in één. Het scherm kan in de meegeleverde dock geplaatst worden waardoor het een mini laptop wordt. De specificaties zijn erg goed: een mooi IPS-scherm emt prima kijkhoek en kleurweergave. Het keyboard is wel wat smal, waardoor het vooral lange tik-excercities wellicht niet de beste keuze is. De Atom-processor is vlot, maar door de 2 GB werkgheugen is deze tablet/laptop niet geschikt voor het zwaarste werk. De werktijd op de accu (bijna 10 uur) is ook erg goed. Ook krijgt u gratis Microsoft Office 2013 Home & Student (Word, Excel, Powerpoint, OneNote, geen Outlook). Minpunt is dat er maar 32 GB schijfruimte is. Dat is erg weinig, wel kunt u het uitbreiden via een MicroSD kaartje. Deze laptop heeft 0,8 aftrekpunten gekregen vanwege:weinig vrije opslagruimte, matige kwalitet van het toetsenbord,