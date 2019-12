Asus Transformer Book T100TAM-DK001B

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Compacte mini laptop met een mooi scherm. Inclusief toetsenbord weegt dit model slechts 1,15 kilo. Het scherm is afneembaar en als losse tablet bruikbaar: hij weegt dan 610 gram. De accuprestaties zijn heel erg goed, dat betekent dat je ruim 10 uur lang op het apparaat kunt werken, als je het rustig aan doet. Dat is een heel goede score. Minpunt is de beperkte opslag (32 GB), waarvan maar de helft beschikbaar is. U kunt dus bijna niet zonder een extra geheugenstick, geheugenkaartje (microSD) of iets anders om je bestanden op te slaan. Office 365 Personal 1 jaar wordt meegeleverd. Deze laptop heeft 0,8 aftrekpunten gekregen vanwege:weinig vrije opslagruimte, matige kwalitet van het toetsenbord,