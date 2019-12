Asus Transformer Book T100TAM-DK003B

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Dit is een 2-in-1. Oftewel een tablet en laptop in een. Als tablet weegt hij 610 gram. Inclusief dock 1,21 kg. Hij is dus wat zwaarder dan sommige andere modellen in deze serie. Maar nog steeds zeeer handzaam. Het hogere gewicht komt doordat er in de dock een harde schijf is gebouwd van 500 GB. Zo kunt u veel bestanden meenemen. In de tablet is 64 GB opslag en dat is ook meer dan veel van de andere modellen en dat is erg handig. De accuwerktijd van deze tablet/laptop is heel erg goed. Office 365 Personal 1 jaar wordt meegeleverd. Deze laptop heeft 0,1 aftrekpunten gekregen vanwege:matige kwalitet van het toetsenbord,