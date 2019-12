Asus Transformer Book T200TA-CP003H

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Een hybride laptop met 11,6 inch scherm. Voor een tablet relatief groot, maar als mini laptop erg prettig. Het scherm is erg mooi: IPS met goede kleurkwaliteit, maar slechts HD-kwaliteit. De resolutie is dus wat lager dan moderne tablets die vaak Full HD of meer bieden. De prestaties zijn vlot dankzij de quad-core Bay Trail processor en de flashschijf. Die is echter maar 32 GB en daarvan gaat al direct de helft verloren aan Windows. Zonder opslaguitbreiding (MicroSD) kunt u eigenlijk niet. In het keyboard kan een harde schijf worden gemonteerd om de opslag verder uit te breiden. Die schijf is alleen niet toegankelijk als je de tablet los gebruikt. Deze laptop heeft 0,7 aftrekpunten gekregen vanwege:weinig vrije opslagruimte,