Asus Transformer Book T200TA-CP004H

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Fraaie 2-in-1 notebook met degelijke bouwkwaliteit. Traditioneel transformer-model waarbij het scherm afneembaar is. Prima IPS beeldscherm, helaas met lage 1366x768 resolutie. Zeer trage Intel Atom processor, die overigens wel zorgt voor prima accuwerktijd. 32 GB SSD en extra 500 GB harddisk in de dock. Geen extra accu in de dock.