Asus Transformer Book T300CHI-FL042H

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Luxe '2 in 1', een tablet die ook bruikbaar is als laptop. Zeer mooi uitgevoerd met een degelijke behuizing. De processor is niet zo snel en dat is merkbaar bij intensief gebruik. De SSD meet slechts 128 GB en ook is hij voorzien van trage WiFi. Deze goedkopere variant heeft een Full HD-scherm. De duurdere heeft een nog hogere resolutie, maar werkt korter op een accu. Die hogere resolutie heeft weinig nut, terwijl de accuduur van dit model dus beter is. Dit is dus de betere keuze. Deze laptop heeft 0,2 aftrekpunten gekregen vanwege:weinig vrije opslagruimte,