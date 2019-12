Asus Transformer Book T300FA-FE008H

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Tablet/laptop met een totaalgewicht van 1,53 kilo. De Core M-processor is niet zo heel erg snel en ook de opslagcapaciteit van 64 GB is wel heel minimaal. Handig is wel dat het mogelijk is om zelf een harde schijf in te bouwen in het dock. We zouden je dat in iedergeval wel aanraden. Deze laptop heeft 0,5 aftrekpunten gekregen vanwege:weinig vrije opslagruimte,