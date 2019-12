Asus Transformer Book T300LA-C4019H

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Bijzondere tablet/laptop oftewel een hybride. Het keyboard is afneembaar, maar ook los te gebruiken. Het keyboard is namelijk voorzien van Bluetooth, dus hoeft niet aaln de laptop gekoppeld te zijn. In het scherm is een krachtige pc verwerkt met onder andere een Core i7, 8 GB geheugen en een 128 GB SSD. Die laatste is wellicht wel te klein voor sommigen. De combinatie is wel zwaar: 1,9 kilo en ook de tablet zelf is met 1,13 kilo allesbehalve licht. Jammer dat de tablet geen ingebouwde standaard heeft, dat zou erg praktisch zijn in combinatie met het draadloze toetsenbord. Deze laptop heeft 0,4 aftrekpunten gekregen vanwege:weinig vrije opslagruimte,