Asus Transformer Book Trio TX201LA CQ004H

Een vreemde combinatie: een hybride laptop die zowel als tablet, als laptop bruikbaar is. Is niets bijzonders meer. Maar ASUS gaat een stap verder. Het scherm is een volwaardige Android tablet, het keyboard een volledige Windows-machine. Beide zijn afzonderlijk te gebruiken: als Android-tablet en als Windows 7-desktop door aan het keyboard een scherm te koppelen. De vraag is echter waarom dit handig is. U kunt beter een losse laptop en een losse tablet aanschaffen. Het MicroSD-slot voor geheugenkaartjes. werkt alleen onder Android.