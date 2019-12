Asus Transformer Book TX300CA-C4023H

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Een krachtige tablet met Full HD-scherm met uitstekende kijkhoek en kleurweergave, op een veelzijdige dock. Gecombineerd is het net een gewone laptop. Los is het een prima hanteerbare, weliswaar grote (13,3 inch) tablet. Dat komt door het lage gewicht van de tablet: 950 gram. Helaas heeft de tablet zelf maar weinig aansluitingen: een USB-aansluiting ontbreekt. Het keyboard heeft wel veel aansluitmogelijkheden: USB, SD-kaartlezer, Mini DisplayPort. Via de Battery UP-schakelaar in het menu is de werktijd op de accu veel langer. Maar dan wordt bijna alle functionaliteit behalve het keyboard en touchpad uitgeschakeld. De tablet zelf heeft een 128 GB SSD en in het dock is ook nog eens een 500 GB harde schijf verwerkt. Nadeel is dat de WiFi erg traag is en alleen geschikt is voor 2,4 GHz-netwerken. Een vreemde keuze voor een dure computer.