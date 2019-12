Asus TUF Gaming FX504GD-DM030T

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Dit is een laptop uit de Asus TUF Gaming serie van betaalbare gaming laptops. Betaalbaar is relatief want €900 is nog best veel geld voor een laptop. De meeste specificaties zijn dan ook indrukwekkend. De Intel Core i7-processor is extreem snel en geschikt voor vrijwel alles wat je van hem vraagt. Ook heeft hij erg veel werkgeheugen waarmee je veel programma's vlot naast elkaar kunt gebruiken. Ook is hij geschikt om op te gamen, al is de GeForce GTX 1050 een instapvideokaart. Soms moet je instellingen verlagen voor een soepele speelervaring. Een ander voordeel is de ruime opslag: een 128 GB SSD en een 1 TB harde schijf. Dat betekent dat je veel programma's, games en data mee kunt nemen. Een minpunt is de accuwerktijd: die is maar 4,5 uur. We hebben deze laptop voor €900 gekocht bij bol.com.