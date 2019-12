Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Asus TUF Gaming FX504GD-E41109T hebben we geleend van winkel Bol.com. Halverwege december 2018 verkocht Bol.com de laptop voor 829 euro. Dat maakt het een instap gaminglaptop. De i5-processor is heel snel en ook geschikt voor zwaardere taken. Ook heb je een 1 TB harde schijf en een 256 GB ssd aan boord en daarmee voldoende opslagruimte in huis om veel programma's en bestanden mee te nemen. De GeForce GTX 1050 is niet de snelste gamingprocessor, maar snel genoeg om moderne games te spelen (maar niet op de hoogste grafische instellingen). De accuwerktijd is vier uur en dat is niet heel erg goed. Na het verwijderen van 11 schroeven open je de onderkant van de laptop. Daarna kun je de accu, opslag, werkgeheugen en wifi-chip vervangen. Het werkgeheugen is uitbreidbaar tot maximaal 32 GB.