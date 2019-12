Asus UX303LA-C4089H

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Zeer luxe laptop met een mooi Full HD-scherm en een laag gewicht: 1,49 kilo. De aluminium afwerking geeft hem een luxe cachet. De combinatie van de Core i7 en 128 GB SSD zorgen voor goede prestaties. De accuwerktijd is goed met ruim 6 uur. Minpunt is wellicht wel de 128 GB SSD, dat is lang niet voor iedereen voldoende opslagcapaciteit. Deze laptop heeft 0,2 aftrekpunten gekregen vanwege:weinig vrije opslagruimte,