Asus VivoBook 17 F712FB-AU154T

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Deze laptop van Asus heeft een groot 17 inch scherm, wat vooral fijn is als je hem vooral thuis en op je bureau gebruikt. Het gewicht is met 2,26 kilo daardoor wel aan de hoge kant. De Intel Core i5-processor is erg vlot en geschikt voor zware toepassingen zoals foto- en videobewerking. Staar je niet blind op sticker van Nvidia: de beperkte MX110-grafische processor maakt deze laptop niet geschikt om mee te gamen. Ook beschikt hij over een 256 GB ssd en een 1TB harde schijf. De accutijd is ongeveer 4,5 uur en dat valt een beetje tegen, maar dat is minder belangrijk als je hem vooral thuis gebruikt. Over het scherm zijn we behoorlijk te spreken. Log in of word lid om te zien waarom.