De Asus VivoBook A540SA-DM680T was eind januari 2017 alleen verkrijgbaar bij Expert, waar de laptop toen is ingekocht voor €388. Het is een laptop met een oude, langzamere Pentium processor. De 128 GB SSD is niet groot, maar vijzelt de prestaties van de laptop in de praktijk wel wat op. De netwerkmogelijkheden zijn traag. Deze laptop heeft 0,4 aftrekpunten gekregen vanwege:weinig vrije opslagruimte, matige kwaliteit van het scherm,