Asus VivoBook A540UA-DM095T

Deze 15-inch laptop heeft een vlotte Intel Core i5-processor aan boord, weliswaar uit de oudere zevende generatie. Dat is belangrijk om te benoemen want het snelheidsverschil met de achtste generatie is behoorlijk groot. Desondanks is deze laptop snel genoeg voor de meeste toepassingen. Met 8GB geheugen en een 256 GB SSD kan hij ook zwaardere taken aan. De accuduur van bijna zes uur is net voldoende. Het scherm van deze laptop heeft een prettige matte afwerking en is over het geheel genomen redelijk mooi. We kochten deze uitvoering van de Asus VivoBook begin april bij bol.com, voor €600.