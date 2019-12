Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Asus VivoBook A540YA-DM329T is eind juli 2017 ingekocht bij MediaMarkt en was toen ook verkrijgbaar bij Bol, Paradigit en Wehkamp. Het is een lichte laptop. Hij heeft een groot 15,6 inch scherm, maar weegt slechts 1,5 kilo! De prestaties van de AMD-processor zijn van een laag niveau. Zolang je niet veel doet lijkt het een vlotte laptop, dat komt door de SSD. Ga je echt iets doen, dan is hij heel erg langzaam. Wifi werkt enkel op 2,4 GHz. De accuwerktijd is slechts vier uur en dat is weinig. Het is ons niet gelukt om de laptop open te maken, dus voor reparatie kun je het beste contact opnemen met een goede dealer of Asus zelf.