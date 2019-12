Asus VivoBook A556UA-DM1060T

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Deze VivoBook A556UA-DM1060T van Asus is op 9 juni 2017 onder andere te koop bij Megekko en Expert. De laptop is erg interessant dankzij de snelle i7-processor en de supergrote SSD. Wel is het vreemd dat er erg trage WiFi is ingebouwd. De VivoBook maak je open door 11 schroeven te verwijderen en daarna de kap los te wrikken. Dat is nodig om de accu, de opslag, het geheugen en de wifi-module te kunnen vervangen. Van het geheugen is een gedeelte vast gesoldeerd, maar de extra module kun je wel lostrekken.