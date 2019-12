Asus VivoBook A705UA-BX319T

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Deze 17-inch laptop heeft een Intel Pentium-processor aan boord. Dat is geen krachtpatser maar dankzij de 256 GB SSD beschikt is de laptop bij eenvoudig gebruik zoals internetten of tekstverwerken toch vrij vlot. De 8 GB aan werkgeheugen klinkt goed, maar is eigenlijk te ruim. Hiermee kun je namelijk meerdere programma's of bijvoorbeeld internettabbladen naast elkaar open houden, maar daar is de processor dan weer niet voor geschikt. De accuduur van ruim 7 uur is behoorlijk goed voor een 17-inch laptop. Helaas is het werkgeheugen vastgesoldeerd waardoor je het niet kunt vervangen. Ook kregen wij het niet voor elkaar om de SSD los te maken, al moet dat volgens Asus wel mogelijk zijn.