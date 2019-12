Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Asus VivoBook D540NA-DM109T hebben we begin oktober 2018 voor 299 euro gekocht bij MediaMarkt. Deze laptop is van het standaard 15,6 inch formaat, maar hij is helaas niet zo snel. Dat komt door de trage Celeron-processor. Hij wordt gecombineerd met een 128 GB ssd en dat is ook niet al te ruim. Het lage gewicht is wel een pluspunt: ondanks het ruime scherm weegt hij maar 1,7 kilo. Deze laptop werkt een kleine zes uur op een acculading.