Asus VivoBook E203MA-FD004TS

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Deze laptop van Asus is erg klein en weegt minder dan een kilo. Dat betekent dat je hem makkelijk mee kan nemen, zelfs in een kleinere handtas. De prestaties zijn erg bescheiden en de opslag van 64 GB is heel erg klein. Veel programma's en bestanden kun je er dus niet op kwijt. Al met al is hij alleen geschikt voor simpele taken zoals internetten en tekstverwerken en meer niet. De accuwerktijd van ruim 11,5 uur is een groot pluspunt. We hebben deze laptop voor €330 ingekocht bij Coolblue.