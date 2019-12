Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Asus VivoBook E203MA-FD010T hebben we in januari 2019 gekocht bij Bol.com voor slechts 199 euro. Het is een kleine laptop met een gewicht van 1 kilo. Het werkgeheugen is slechts 2 GB en de processor is behoorlijk traag. Hierdoor heeft deze laptop moeite met vrijwel elke toepassing. Ook de opslagruimte van 64 GB is erg beperkt. De resolutie van het scherm is geen Full HD en ook de kwaliteit is lager dan gemiddeld. De accuwerktijd is echter ruim tien uur en dit maakt de laptop in combinatie met zijn beperkte afmetingen en lage gewicht geschikt voor de reiziger die geen hoge eisen stelt aan zijn laptop.