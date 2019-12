Asus VivoBook E203MA-FD017TS

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Dit is een mini laptop met een gewicht van 1 kilo. Hierdoor neem je hem makkelijk mee. Dat is ook wel het enige wat makkelijk gaat want helaas is de ingebouwde hardware erg traag en is de laptop alleen voor hele simpele taken geschikt is. De accuwerktijd is 11,5 uur en dat is wel een prima score. We hebben deze laptop in juni voor €280 gekocht bij Coolblue.