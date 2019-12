Asus VivoBook F510QA-EJ148T

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Deze laptop van het merk Asus weegt 1,68 kilo, dat is aan de lichte kant voor een laptop met een 15-inch scherm. Wel is de AMD A12-processor niet snel, waardoor de laptop alleen geschikt is voor licht gebruik. Opvallend is wel dat er een behoorlijk ruime 512 GB SSD in zit, waardoor je er veel programma's en bestanden op kwijt kunt. De accuwerktijd van zo'n 4 uur is ook erg kort. We hebben deze laptop voor €600 gekocht bij Coolblue.