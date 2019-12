Asus VivoBook F512FA-EJ755T

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Met een gewicht van 1,66 kilo is deze 15-inch Asus-laptop aan de lichte kant voor zijn formaat. Hij is daardoor redelijk draagbaar, al past hij niet in elke tas. De Intel Core i3-processor is snel genoeg als je niet al te veeleisend bent, maar het werkgeheugen en de SSD-opslag zijn wel wat beperkt. Dat betekent dat je snel tegen de klimieten aanloopt als je hem intensief gebruikt. Wil je meer weten over deze laptop? Log in of word lid om de testresultaten te zien. We hebben deze laptop van Asus voor €430 gekocht bij Wehkamp.