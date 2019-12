Asus VivoBook F705NA-BX105T

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Deze instaplaptop van Asus is met een gewicht van iets meer dan 2 kilo opvallend licht voor een 17-inch laptop. Een mogelijke verklaring daarvoor is zijn erg sobere uitvoering. Zo heeft hij een relatief trage Intel Pentium-processor en een beperkte 4 GB aan werkgeheugen. Ook heeft de laptop slechts 128 GB aan opslag, wat bij doorsnee gebruik al snel vol zit. Mede dankzij de SSD is hij desondanks voor licht gebruik zoals internetten en e-mailen snel genoeg. Ook is hij uitgerust met een moderne en snelle (802.11 ac) wifi-adapter. Zijn accuduur van 6 uur is niet bijzonder, maar voldoende voor gebruik in huis. Deze laptop is exclusief verkrijgbaar bij MediaMarkt, waar wij hem op 30 mei voor €388 hebben gekocht.