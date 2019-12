Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Asus VivoBook F705UA-GC633T hebben we midden april 2019 bij 4Launch gekocht voor 656 euro. De laptop lag op dat moment ook bij Azerty en Electronic Partner in de winkel. Deze 17 inch laptop heeft een configuratie die bestaat uit een ssd van 256 GB en een i3-processor. Die i3-chip is snel genoeg voor niet al te zware taken. Het gewicht van deze laptop valt op, want 2,11 kilo is erg weinig voor een laptop met een fors scherm. De accuwerktijd is 5,5 uur.