Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Asus VivoBook Flip J203NA-BP081T met Windows 10S kochten we begin januari 2018 voor 349 euro bij MediaMarkt. Dit is een omklaplaptop. Die kunt u ook als tablet of als een tent voor u zetten. Daarnaast weegt hij maar 1,33 kg De Celeron processor is niet snel en ook is er maar 64 GB opslag en dat is in de praktijk al snel te weinig. De accuwerktijd is ongeveer 7 uur en dat is prima. Mocht je gebruik willen maken van het volledige Windows 10 Pro dan kun je de laptop gratis upgraden. Als je de laptop opent door 11 schroeven te verwijderen en de behuizing los te wrikken zie je dat de accu en wifi-module vervangbaar zijn. Jammer genoeg is zowel opslag als werkgeheugen vastgesoldeerd.