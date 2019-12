Asus VivoBook Flip TP202NA-EH008TS

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Deze 11-inch minilaptop heeft een omklapscherm waarmee je hem ook als grote tablet kunt gebruiken. De opslag is met 64 GB erg krap waardoor je er weinig programma's en bestanden op kunt zetten. De Intel-Celeron processor is daarnaast behoorlijk traag, wat de laptop alleen geschikt maakt voor simpele klusjes zoals tekstverwerken en e-mailen. De accuwerktijd van ruim 8,5 uur is best goed. We hebben deze Asus VivoBook Flip voor €250 ingekocht bij bol.com.