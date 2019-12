Asus VivoBook Flip TP401MA-EC019TS

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Deze goedkope laptop van Asus heeft een omklapbaar scherm waardoor je hem kunt gebruiken als (dikke) tablet. Ook is hij behoorlijk licht voor een 14-inch laptop en daardoor prima onderweg mee te nemen. De Intel Celeron-processor en eMMC-opslag zijn erg langzaam en niet geschikt voor intensief gebruik. Ook is de opslagcapaciteit van 64GB erg beperkt. Dat zit na een paar bestanden en programma's alweer vol. De accuwerktijd is zo'n acht uur: dat is wel een prima score. We hebben deze laptop voor €500 gekocht bij Bol.com.