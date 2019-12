Asus VivoBook Flip TP401NA-EC005T

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Deze laptop van Asus heeft een omklapscherm en een behoorlijk laag gewicht van 1,46 kilo. Hij is daardoor makkelijk mee te nemen en te gebruiken om bijvoorbeeld een presentatie mee te geven of een film op te kijken. De Intel Pentium-processor is behoorlijk traag, maar dankzij de SSD is de laptop voor eenvoudig gebruik toch redelijk bruikbaar. De opslagruimte van 128GB is wel erg krap, na een paar programma's en Windows Updates zit hij vol. Hierdoor is het extra ongelukkig dat je de SSD niet zelf kunt vervangen, aangezien die zit vastgesoldeerd aan het moederbord. Hetzelfde geldt voor het werkgeheugen van 4GB. We kochten deze laptop voor €550 bij BCC.