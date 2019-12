Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Asus VivoBook Flip TP401NA-EC044T hebben we 11 januari 2018 gekocht bij Coolblue voor 549 euro en we zagen hem ook liggen bij MediaMarkt. Deze laptop kun je omklappen en als dikke tablet gebruiken. De Pentium-processor is niet de snelste, maar gelukkig is er wel 128 GB opslag aan boord waardoor je net voldoende bestanden en programma's mee kunt nemen. Deze laptop werkt zo'n 7 uur op een acculading. Als je de laptop opent door 11 schroeven te verwijderen en de behuizing los te wrikken zie je dat de accu en wifi-module vervangbaar zijn. Jammer genoeg is zowel opslag als werkgeheugen vastgesoldeerd.