Asus VivoBook Flip TP410UA-EC339T

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Asus VivoBook kun je dankzij het omklapscherm ook gebruiken als tablet. De Intel Core i3-processor en 8 GB werkgeheugen maken de laptop snel genoeg voor de meeste taken. De keuze voor alleen een 128 GB SSD is een beetje jammer: hoewel hij de laptop wel snel maakt, is de opslagruimte aan de krappe kant. Iets meer ruimte voor je bestanden en programma's is wenselijk. De laptop is met 1,5 kilo wel behoorlijk licht voor zijn 14-inch schermformaat, waardoor je hem makkelijk kunt meenemen. Zijn accuduur van 8 uur bij gemiddeld gebruik is netjes. We kochten deze laptop begin februari bij Coolblue. Hij is op het moment van schrijven ook te vinden bij Wehkamp en MyCom.