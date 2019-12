Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Asus VivoBook Flip TP410UA-EC405T is geleend van fabrikant Asus en is op 14 februari 2018 verkrijgbaar bij o.a. Coolblue, MediaMarkt en Expert voor rond de 900 euro. Deze laptop heeft een omklapscherm en biedt daarnaast een 256 GB ssd en dat is voldoende voor de meeste gebruikers. Pluspunt is de 8e-generatie quad-core i5 en die is behoorlijk snel. Dat is goed te merken als u zware taken op deze laptop uitvoer. De werktijd op de accu is zo'n acht uur: een prima score. Mocht je de laptop via netwerkkabel willen aansluiten op je netwerk dan moet je een usb-netwerkkastje aanschaffen. Als je de laptop opent door 11 schroeven te verwijderen en de behuizing los te wrikken zie je dat de accu en wifi-module vervangbaar zijn. Jammer genoeg is zowel opslag als werkgeheugen vastgesoldeerd.