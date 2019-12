Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Asus VivoBook Flip TP412UA-EC059T hebben we 1 november ingekocht bij MediaMarkt voor 729 euro. Deze laptop kun je omklapppen tot een dikke tablet. Hij is uitgerust met een snelle quad-core i5-processor en heeft 256 GB opslagruimte en weegt maar 1,5 kilo. De accuduur is ruim 8,5 uur en dat is erg goed.