Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Asus VivoBook Flip TP510UA-E8132T hebben we eind juni 2018 ingekocht bij MediaMarkt voor 749 euro. Deze laptop van Asus heeft een aanraakscherm dat je kunt omklappen, en is daarmee ook bruikbaar als tablet. Dankzij de relatief nieuwe Intel Core i5-processor en SSD is hij ruim snel genoeg voor de meeste gebruikers. Heb je een grote verzameling bestanden of programma's, dan is alleen de 256 GB opslag mogelijk te krap. De accuduur is met ruim 7 uur prima te noemen. Het IPS-scherm van de laptop is redelijk, maar heeft wel een relatief lage maximum helderheld als minpunt. Dat valt extra op bij een glanzend scherm als dit. Je kunt bij deze laptop zelf de accu en de SSD vervangen. Wij kregen het alleen niet voor elkaar om ook het werkgeheugen te vervangen.