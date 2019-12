Asus VivoBook L200HA-FD0071T

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De goudkleurige VivoBook L200HA-FD0071T is een mini-laptop en heel licht (nog geen kilo). De laptop is begin maart 2017 ingekocht bij Paradigit en hij was ook verkrijgbaar bij 4Launch, Bol, MediaMarkt, Expert en Surfspot. Hij is niet snel en daardoor alleen geschikt voor simpele taken. Ook is er nauwelijks opslag beschikbaar. De schijf is slechts 32 GB groot en maar de helft daarvan is beschikbaar. De Vivobook maak je open door 9 schroeven los te draaien en vervolgens de onderplaat los te wrikken. Daarna is het mogelijk om de accu te vervangen door 2 schroefjes los te draaien en de oude accu los te koppelen. De opslag en het werkgeheugen zijn vast gesoldeerd, dus niet vervangbaar. De wifi-adapter is wel los te schroeven en weg te trekken.