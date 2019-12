Asus VivoBook L402NA-GA095TS

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Dit is een basislaptop met een trage Intel Celeron-processor en een karige 2 GB aan werkgeheugen aan boord. Ook is de 32 GB opslag in de praktijk al snel te weinig. Van die 32 GB houd je bovendien maar 15 GB over voor je eigen programma's en bestanden. De laptop is wel behoorlijk licht voor zijn 14-inch schermformaat en daardoor makkelijk mee te nemen. Daarvoor is zijn accuduur van 5 uur wel weer erg weinig. We kochten deze Asus VivoBook in voor €295 bij Informatique, maar hij is op het moment van schrijven ook te koop bij Electro World.