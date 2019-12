Asus VivoBook Pro N580GD-E4405T

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Deze Asus VivoBook Pro heeft een 15-inch full HD-scherm, met een hoge maximum felle stand maar een matige kleurweergave. Verder is het een zeer vlotte laptop dankzij de snelle Intel Core i7-processor en de 16 GB aan werkgeheugen. Dat maakt hem geschikt voor zwaar werk en fotobewerking. Een ander pluspunt is de Nvidia GeForce GTX 1050 videokaart waarmee je ook moderne games kunt spelen. Er is ook een zeer ruime 1256 GB opslag voorhanden: 256 GB SSD en 1 TB harde schijf. Dat betekent dat je veel programma's en bestanden mee kunt nemen. Ondanks dit alles weegt de laptop maar 2 kg. De accuwerktijd is met zo'n 7 uur vrij goed. We hebben deze laptop geleend van bol.com.