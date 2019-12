Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Asus VivoBook Pro N580VD-FY561T hebben we halverwege mei 2018 voor 1099 euro aangeschaft bij Coolblue. De laptop was op dat moment ook leverbaar bij o.a. MyCom, Expert, MediaMarkt, BCC, Wehkamp en 4Launch. Deze laptop heeft een snelle Core i5 processor aan boord en een videokaart waarmee je ook games kunt spelen. De opslag is in handen van een 256 GB ssd. Het gewicht is net iets minder dan twee kilo en dat is ook een voordeel. Door 11 schroeven los te draaien en de onderkant open te wrikken heb je toegang tot opslag, accu, wifi-module en geheugen. Deze zijn te vervangen.