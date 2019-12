Asus VivoBook Pro N705FD-GC005T

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Deze gaminglaptop hebben we halverwege april 2019 gekocht bij Coolblue voor 1199 euro. Deze 17 inch laptop heeft een krachtige configuratie, die bestaat uit een snelle i7-processor en een GTX 1050 grafische kaart. Dat betekent dat je kunt gamen en ook zware software kunt gebruiken. Ook beschikt de laptop over 16 GB werkgeheugen en 1256 GB opslagruimte. De accuwerktijd van deze laptop klokt de 8 uur aan en dat is goed voor een laptop waarmee je kunt gamen.